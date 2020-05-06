Минфин уменьшил перечень банков, которые могут выплачивать пенсии и зарплаты украинцам
Сейчас в перечень входят 42 банка, сообщили в Минфине.
В соответствии с требованиями пункта 4 порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов публикует перечень уполномоченных банков ", - говорится в сообщении.
В частности, пока уполномоченными являются такие банки:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- Агропросперис Банк;
- Аккордбанк;
- Акцент-Банк;
- Альфа-Банк;
- Банк Альянс;
- Банк Восток;
- Глобус Банк;
- Восточно-Украинский банк Грант;
- Идея Банк;
- Индустриалбанк;
- Банк Клиринговый Дом;
- Коммерческий Индустриальный Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- Кристалбанк;
- АКБ Львов;
- Мегабанк;
- МетаБанк;
- Международный Инвестиционный банк;
- Мотор-Банк;
- МТБ Банк;
- ОТП Банк;
- Южный;
- Пиреус Банк;
- Поликомбанк;
- Полтава-банк;
- Правекс Банк;
- Первый украинский международный банк;
- Радабанк;
- Райффайзен Банк Аваль;
- Банк Сич
- ТАСкомбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк;
- Банк Форвард;
- Юнекс Банк.
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