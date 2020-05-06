Минфин уменьшил перечень банков, которые могут выплачивать пенсии и зарплаты украинцам

6 мая, 2020, 09:53

Министерство финансов Украины обновило перечень банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений

Сейчас в перечень входят 42 банка, сообщили в Минфине.

В соответствии с требованиями пункта 4 порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов публикует перечень уполномоченных банков ", - говорится в сообщении.

В частности, пока уполномоченными являются такие банки:

- Ощадбанк;

- ПриватБанк;

- Укргазбанк;

- Укрэксимбанк;

- Агропросперис Банк;

- Аккордбанк;

- Акцент-Банк;

- Альфа-Банк;

- Банк Альянс;

- Банк Восток;

- Глобус Банк;

- Восточно-Украинский банк Грант;

- Идея Банк;

- Индустриалбанк;

- Банк Клиринговый Дом;

- Коммерческий Индустриальный Банк;

- Банк Кредит Днепр;

- Креди Агриколь Банк;

- Кредобанк;

- Кристалбанк;

- АКБ Львов;

- Мегабанк;

- МетаБанк;

- Международный Инвестиционный банк;

- Мотор-Банк;

- МТБ Банк;

- ОТП Банк;

- Южный;

- Пиреус Банк;

- Поликомбанк;

- Полтава-банк;

- Правекс Банк;

- Первый украинский международный банк;

- Радабанк;

- Райффайзен Банк Аваль;

- Банк Сич

- ТАСкомбанк;

- Укрстройинвестбанк;

- УкрСиббанк;

- Универсал Банк;

- Банк Форвард;

- Юнекс Банк.