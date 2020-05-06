Молодежная вечеринка в Афинах переросла в массовое столкновение с полицией
6 мая, 2020, 11:37
Столкновение 300 молодых людей с полицией произошло в одном из районов Афин
Как сообщает Балканский обозреватель , после ослабления карантина, молодежь второй день подряд собиралась на местной площади, слушала музыку и пила пиво, не соблюдая никакой рекомендации эпидемиологов о масках и дистанции.
После получения сигнала от местных властей о возможном обороте наркотиков во время вечеринки, полиция попыталась разогнать участников собрания. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки, а полицейские применили слезоточивый газ.
Сообщается и о задержанных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь