Молодежная вечеринка в Афинах переросла в массовое столкновение с полицией

6 мая, 2020, 11:37

Столкновение 300 молодых людей с полицией произошло в одном из районов Афин

Как сообщает Балканский обозреватель , после ослабления карантина, молодежь второй день подряд собиралась на местной площади, слушала музыку и пила пиво, не соблюдая никакой рекомендации эпидемиологов о масках и дистанции.

После получения сигнала от местных властей о возможном обороте наркотиков во время вечеринки, полиция попыталась разогнать участников собрания. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки, а полицейские применили слезоточивый газ.

Сообщается и о задержанных.