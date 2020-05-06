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Espreso.tvОбществоМолодежная вечеринка в Афинах переросла в массовое столкновение с полицией

Молодежная вечеринка в Афинах переросла в массовое столкновение с полицией


фото: keeptalkinggreece
Столкновение 300 молодых людей с полицией произошло в одном из районов Афин

Как сообщает Балканский обозреватель , после ослабления карантина, молодежь второй день подряд собиралась на местной площади, слушала музыку и пила пиво, не соблюдая никакой рекомендации эпидемиологов о масках и дистанции.

После получения сигнала от местных властей о возможном обороте наркотиков во время вечеринки, полиция попыталась разогнать участников собрания. В ответ в стражей порядка полетели камни и бутылки, а полицейские применили слезоточивый газ.

Сообщается и о задержанных.

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