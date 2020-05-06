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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня восстановилась на позициях в отношении евро

Курс валют: гривня восстановилась на позициях в отношении евро

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни в отношении доллара на 1 копейку, а в отношении евро национальная валюта "отвоевала" свои позиции после падения

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 6 апреля официальный курс установлен на уровне 26,98 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,27 гривни за евро. По состоянию на 5 мая курс был 29,50 гривни.

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