Курс валют: гривня восстановилась на позициях в отношении евро
6 мая, 2020, 09:22
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни в отношении доллара на 1 копейку, а в отношении евро национальная валюта "отвоевала" свои позиции после падения
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 6 апреля официальный курс установлен на уровне 26,98 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,27 гривни за евро. По состоянию на 5 мая курс был 29,50 гривни.
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