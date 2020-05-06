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Espreso.tvСпортКультовый боксер Тайсон получил предложение провести бой в Беларуси

Культовый боксер Тайсон получил предложение провести бой в Беларуси


фото: Getty Images
Российский промоутер Владимир Хрюнов признался, что предложил 53-летнему Майку Тайсону провести поединок в Беларуси

Об этом сообщает sport-express.

"Вчера мы связались с Тайсоном. Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF - в Беларуси. Соперники на выбор - Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус - выставочный бой. Тайсон спросил, найдется ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдется", - рассказал промоутер.

53-летний Майк Тайсон последний раз выходил на ринг в 2005 году. Всего на профессиональном ринге он провел 56 боев, одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

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