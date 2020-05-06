Кулеба заявил, что полноценного восстановления международного авиасообщения летом не будет

6 мая, 2020, 12:07

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина летом попытается восстановить внутреннее авиасообщение, но полноценного восстановления международного авиасообщения в течение лета не будет

Об этом он сказал в эфире канала "1+1", передает Укринформ.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать восстановление внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, потому что здесь решение зависит не только от нас. В нескольких странах ЕС, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это урегулировать. Скажу сразу: в течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так, как было прежде, - такого не будет точно ", - сказал Кулеба.

Он выразил надежду на восстановление международного авиасообщения в сентябре.

В то же время министр напомнил о прогнозируемой осенью второй волне коронавируса в мире, к которой тоже надо готовиться.

"Но мы исходим из того, что мир начнет оправляться (от пандемии коронавируса, - ред.) с сентября", - отметил дипломат.

Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая .

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