Кулеба обсудил с Помпео стратегическое партнерство Украины и США
Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а для укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - сказал Кулеба.
Глава МИД Украины уделил особое внимание развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества Украины и США, важность которого во времена пандемии приобретает особое значение. Он отметил, что в условиях пандемии и ее последствий Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности.
Чиновник заверил Государственного секретаря США в том, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий, которые сейчас рассматривают возможность переноса производств из других регионов для оптимизации цепочек поставок.
Кулеба предложил американскому коллеге положить перспективные проекты сотрудничества в основу очередного заседания украинско-американской комиссии стратегического партнерства и провести его уже в этом году.
Отдельное внимание собеседники уделили итогам видеоконференции глав МИД в Нормандском формате, которая состоялась 30 апреля. Они отметили важную роль ФРГ и Франции в содействии участию России в диалоге и выполнению ею своих обязательств.
Помпео заверил в непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники уделили внимание процессу реформ в Украине, включая проекты и программы, которые поддерживаются правительством США. Глава МИД проинформировал Государственного секретаря о процессе принятия ключевых реформаторских законов, необходимых для дальнейшего успешного сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, он подтвердил настрой на принятие банковского закона.
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