Крупнейший в регионе дата-центр и обучение IT-специалистов: Microsoft инвестирует в Польшу $1 млрд

6 мая, 2020, 15:58

Корпорация Microsoft объявила о выделении Польше $1 млрд на "ускорение цифровой трансформации" страны

Об этом говорится в сообщении от 5 мая на сайте компании.

В основе плана компании лежит открытие в Польше нового центра обработки данных, который станет частью глобальной облака Microsoft. Предполагается, что центр обеспечит широкие возможности облачных сервисов коммерческим и государственным заказчикам. Инициатива рассчитана на следующие семь лет.

Сообщается, что Microsoft уже подписала с местным поставщиком облачных вычислений Chmura Krajowa соответствующее стратегическое соглашение. Соглашение включает в себя обучение в Польше специалистов в области облачных технологий.

Кроме того, соглашение откроет доступ польским государственным учреждениям к сервисам Microsoft. Такой же доступ получат предприятия, работающие в сферах здравоохранения, образования, производства, розничной торговли, энергетики, финансах, страховании и других важных секторах экономики.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкий, целью данного соглашения является превращение страны в технологический центр Центральной и Восточной Европы.

"Польша может быть технологическим сердцем Европы", - заявил генеральный директор Microsoft Polska Марк Логран, объявляя об инвестиции.