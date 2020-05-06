Корпорация "Артериум" передала лабораторному центру МЗ современное оборудование

6 мая, 2020, 10:33

В рамках деятельности благотворительного фонда по борьбе с COVID-19 фармацевтическая корпорация "Артериум" передала Киевскому городскому лабораторному центру МЗ Украины новое медицинское оборудование

Киевский городской лабораторный центр получил морозильную камеру, которая позволяет сохранять образцы тестов при температуре до -86 °С. Это увеличивает мощности хранения исследовательских образцов нуклеиновых кислот, тканей и клеток.

"Киевскому лабораторному центру МЗ мы передали специальную морозильную камеру. Это камера сверхнизких температур, она значительно повышает мощность лаборатории и способствует тому, чтобы они могли проводить больше тестов. Ведь известно сейчас, тестирование - это важный шаг предотвращения распространения коронавируса", - сообщила руководитель службы связей с общественностью корпорации «Артериум» Оксана Стефанова.

Морозильная камера позволяет хранить около 200 000 образцов сроком более 10 лет. Это в 5 раз дольше, чем на устаревшем оборудовании.

Благодаря длительному хранению медики смогут проводить ретроспективные анализы образцов биоматериалов и использовать их в будущем как доказательную базу.

Заведующая вирусологической лабораторией ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Татьяна Савельева отметила: "Это образцы и те, которые мы сейчас в работе используем, и те положительные, которые мы должны хранить очень долгое время. То есть для нас это очень важно".

Татьяна Савельева также поблагодарила компанию «Артериум» за предоставленное оборудование, которое лабораторный центр не мог приобрести самостоятельно.

Фармацевтическая корпорация «Артериум» помогает медицинским учреждениям Украины, передавая лекарства, средства индивидуальной защиты для медиков и современное оборудование.