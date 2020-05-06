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Espreso.tvОбществоКарантин: правительство Эстонии начнет восстанавливать работу школ и церквей

Карантин: правительство Эстонии начнет восстанавливать работу школ и церквей

Правительство Эстонии решило отменить ряд карантинных ограничений, возобновив работу школ, церквей, спортивных объектов и других учреждений

Об этом сообщает ERR .

С 10 мая разрешено проводить богослужения и религиозные мероприятия.

Уже 11 мая откроются магазины, предприятия сферы услуг и общественного питания в торговых центрах (кроме игровых комнат, кинотеатр, боулинг и т.д.). Тогда же возобновится работа музеев и выставок.

С 15 мая в Эстонии восстановится контактное обучение в общеобразовательных школах, учреждениях профессионального образования, вузах, а также откроются молодежные центры.

Начиная с 18 мая будет разрешено проводить публичные собрания. Условием для постепенного смягчения ограничений остается соблюдение правила 2 + 2, личной гигиены, а также правил поведения в условиях эпидемии (не выходить из дома в случае болезни и не собираться большими группами).

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