Кабмин выделил 3,1 млрд больницам, которые принимают пациентов с COVID-19

6 мая, 2020, 18:06

Кабинет министров выделил 3,1 млрд грн на покрытие потребностей и расходов больниц "первой волны", принимающих пациентов с COVID-19, экстренной медицинской помощи и лабораторных центров МЗ

Об этом на заседании правительства 6 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV.

Степанов заявил, что это проект постановления о выделении средств на борьбу с коронавирусной болезнью COVID-19 в сумме 3 млрд 132 млн 518 тыс. грн.

"Они направляются на покрытие потребностей учреждений здравоохранения первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19 и экстренной медицинской помощи в средствах индивидуальной защиты. Также покрытия потребностей и расходов лабораторных центров Минздрава на закупку товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни, покрытия потребностей на оплату труда медработников и других работников лабораторных центров", - отметил Степанов.

Распорядителем средств предлагается сделать Министерство здравоохранения.

Постановление принято с условием доработки и согласования с Минфином течение одного дня.

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