Facebook удалил почти 100 аккаунтов, связанных с РФ

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте .

Эксперты отмечают, что удалили 46 страниц, 91 учетную запись Facebook, 2 группы и 1 аккаунт в Instagram, связанных с Россией.

Контент, который нарушает правила Facebook, публиковался на русском, английском, немецком, испанском, французском, венгерском, сербском, грузинском, индонезийской языках и фарси, с упором на широкий круг регионов по всему миру.

Расследование показало, что обнаруженная недопустимая активность связана с физическими лицами в России, на украинском Донбассе, и двумя организациями в оккупированном Крыму - NewsFront и SouthFront.

В общем за апрель Facebook прекратил работу 732 учетных записей в Facebook, 162 аккаунтов в Instagram, 793 страниц и 200 групп.

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