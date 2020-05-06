Движение сопротивления капитуляции заявило о блокировании работы их штаба в Днипре

6 мая, 2020, 16:23

В Днипре в очерердной раз блокируют штаб Движения Сопротивления Капитуляции, в здании отключили коммуникации законному арендатору

Об этом заявил само Движение в Facebook.

"По политическому заказу в Днипре очередной раз блокируют штаб Движения Сопротивления Капитуляции. На этот раз представители власти цинично прикрываются мерами борьбы против коронавируса. По этому заказу, который старательно выполняет председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийник, стоят серьезные лица, а именно олигарх Коломойский и другие представители центральной власти", - говорится в сообщении.

Там сообщили, что в здании отключили коммуникации законному арендатору - ОО "Медиапространство" и под прикрытием нацполиции титушки захватили помещение, сорвали красно-черный флаг, сняли символику Движения.

"Свои действия нападавшие цинично объясняют тем, что в помещении якобы действует волонтерский штаб для борьбы с коронавирусом. Это абсолютная ложь. Представители национальной полиции должны осознавать, что покрывают незаконные действия олигарха Коломойского и его "шестерок", - добавили представители.

Они требуют немедленно разблокировать деятельность штаба ДСК в Днипре и прекратить давление.