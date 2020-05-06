COVID-19: в Украине почти 500 новых случаев за сутки

6 мая, 2020, 09:11

По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр МЗ.

За сутки зафиксировано 487 новых случаев.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 472 случая;

Волынская область - 359 случаев;

Днепропетровская область - 568 случаев;

Донецкая область - 85 случаев;

Житомирская область - 456 случаев;

Закарпатская область - 572 случая;

Запорожская область - 298 случаев;

Ивано-Франковская область - 1037 случаев;

Кировоградская область - 402 случая;

г. Киев - 1651 случай;

Киевская область - 891 случай;

Львовская область - 553 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 165 случаев;

Одесская область - 505 случаев;

Полтавская область - 232 случая;

Ривненская область - 787 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 935 случаев;

Харьковская область - 403 случая;

Херсонская область - 143 случая;

Хмельницкая область - 134 случая;

Черновицкая область - 1985 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 г. в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.