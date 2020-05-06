COVID-19: в Украине почти 500 новых случаев за сутки
6 мая, 2020, 09:11
По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Об этом передает пресс-центр МЗ.
За сутки зафиксировано 487 новых случаев.
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 472 случая;
Волынская область - 359 случаев;
Днепропетровская область - 568 случаев;
Донецкая область - 85 случаев;
Житомирская область - 456 случаев;
Закарпатская область - 572 случая;
Запорожская область - 298 случаев;
Ивано-Франковская область - 1037 случаев;
Кировоградская область - 402 случая;
г. Киев - 1651 случай;
Киевская область - 891 случай;
Львовская область - 553 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 165 случаев;
Одесская область - 505 случаев;
Полтавская область - 232 случая;
Ривненская область - 787 случаев;
Сумская область - 130 случаев;
Тернопольская область - 935 случаев;
Харьковская область - 403 случая;
Херсонская область - 143 случая;
Хмельницкая область - 134 случая;
Черновицкая область - 1985 случаев;
Черкасская область - 314 случаев;
Черниговская область - 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 6 мая 2020 г. в Центр поступило 1411 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 34 722 сообщения о подозрении на COVID-19.
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