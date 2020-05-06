Чиновницу Львовского горсовета подозревают в махинациях с арендными договорами, - прокурор

6 мая, 2020, 18:23

Утверждается, что руководительница одного из управлений ЛГС избирательно заключила 16 договоров аренды с физическими лицами и отдельными общественными организациями по необоснованно заниженной ставке

Депутата Львовского облсовета и чиновника горсовета подозревают в умышленных действиях, по которым бюджет города недополучил более 1 млн грн. Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, пишет 5 канал.

"Подписала подозрение депутату Львовского облсовета - руководительнице одного из управлений Львовского городского совета в служебной халатности, повлекшей за собой недополучение почти 1,2 млн грн бюджетом города", - пишет Диденко.

Она объясняет, что по версии следствия, глава одного из управлений ЛГС выборочно заключила 16 договоров аренды с физическими лицами и отдельными общественными организациями по необоснованно заниженной ставке.

"2% от стоимости помещений, а не 6%, как того требует утверждена горсоветом методика расчета арендной платы за пользование имуществом территориальной громады г. Львова", - отмечает Диденко.

Согласно сообщению, среди прочих, такие договоры заключены с общественными организациями: "Самопомич", "Львовская областная республиканская христианская партия", "Институт политических технологий".

В результате, бюджет города недополучил 1 млн 189 тыс. грн, посчитала Диденко.