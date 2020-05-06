Чехия призывает РФ к переговорам для урегулирования напряженности из-за памятника Коневу

6 мая, 2020, 10:14

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек обратился к России с призывом строить отношения на основе общих договоров о сотрудничестве, чтобы разъяснить противоречия по поводу демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге

"Политизация этих тем может быть контрпродуктивной", - подчеркнул министр, сообщает Радио Свобода.

По его мнению, нужно дать дорогу дипломатии. В частности, Петршичек отметил, что чешское МИД передал российской стороне ноту с предложением начать консультации.

"Речь о первом таком формальном предложении между обеими сторонами. До сих пор о такой возможности российская сторона говорила только в СМИ", - подчеркнул министр.

Также чешское правительство решило с 1 июля увеличить на четыре количество своих работников в посольстве в Москве. Главным аргументом такого шага является нехватка персонала в чешском посольстве: "Представительство в Москве уже долгое время испытывает недостаток работников административно-технического персонала. На этой основе предлагается увеличить количество систематизированных мест".

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Сейчас в посольстве Чехии в Москве работает девять дипломатов.

По информации чешского МИД в посольстве России в Праге и российских генеральных консульствах в Карловых Варах и Брно аккредитовано более 50 дипломатов, не считая административно-технического персонала. Также чешские СМИ обращают внимание на большое количество - более 70 автомобилей с дипломатическими номерами, которые принадлежат посольству России в Чехии.