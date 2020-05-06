Часть уроков в онлайн-режиме: "слуги народа" обещают изменения в школьной программе

6 мая, 2020, 07:57

В сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина в конце этого учебного года

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает пресс-служба фракции "Слуга народа".

По его словам, видеоуроки по телевизору каждый день смотрят миллионы детей.

"Однако мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, что должны были научиться за время карантина", - отметил Бабак.

При этом он добавил, что с нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования, когда часть учебного процесса будет проходить в онлайн-режиме.

"Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе", - отметил глава комитета.

Еще одним нововведением с нового учебного года, по его словам, станут электронные дневники.

"Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении", - добавил Бабак.