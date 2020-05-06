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Espreso.tvОбществоЦены на нефть снова падают: в США растут запасы в хранилищах

Цены на нефть снова падают: в США растут запасы в хранилищах


фото: reuters
Цены на нефть снижаются из-за роста коммерческих запасов сырья в США. Это возобновило страхи инвесторов по поводу возможного перепроизводства сырья

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com, передает Укринформ .

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $30,95 за баррель, что на $0,02 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX вырос в цене на $0,04 (0,16%) - до $24,60 за баррель.

Нефть подешевела после того, как отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 8,4 млн барр. Это больше, чем прогнозировали отраслевые эксперты. Запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 6,1 млн баррелей. В то же время увеличились запасы нефти на НПЗ.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени, цена на нефть марки Brent установлена ​​на уровне $30,77 за баррель. На открытии Brent торговалась по $31,62 за баррель, что на 65 центов выше уровня закрытия торгов ($30,97).

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