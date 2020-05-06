Бэтмен - в урне, медсестра - супергерой: Бэнкси создал новое граффити

6 мая, 2020, 23:03

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал новую картину - на ней ребенок играет медсестрой в образе супергероя, тогда как персонажи комиксов Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорник

Об этом передает BBC.

Картину размером один квадратный метр разместили в фойе возле отделения неотложной помощи в больнице Саутгемптона, английское графство Хэмпшир. В подписи к картине художник написал "Game Changer", что можно перевести как "Переломный момент".

Бэнкси оставил работникам больницы записку.

"Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, что это немножко осветит место, даже если оно будет черно-белым", - говорится в послании.

Картина будет висеть в больнице до осени, после чего ее выставят на аукцион, а деньги с него передадут Национальной службе здравоохранения Великобритании ..