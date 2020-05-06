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Espreso.tvСпортАмериканский тренер отметил существенное преимущество Лопеса над Ломаченко

Американский тренер отметил существенное преимущество Лопеса над Ломаченко


фото: Getty Images
Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что поражение в следующем бою будет иметь для Василия Ломаченко более ощутимые последствия, чем для Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По мнению Адама Розье чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес, в случае поражения от обладателя титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василия Ломаченко, особо ничего не потеряет, поскольку в 22 года находится лишь на старте карьеры.

"Нас ждет отличный поединок. Мне нравится Тео, для него бой с Василием будет отправной точкой в карьере, независимо от того, победит он или потерпит поражение. Если проиграет, то небольшая потеря, ведь он попал в ринг с одним из лучших бойцов своего времени. Поэтому он или возвысится до невероятных высот, или получит бесценный опыт. Не надо забывать, что он очень молод и у него много времени, чтобы перестроиться", - сказал Розье.

Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом должен состояться 30 мая. Поединок был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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