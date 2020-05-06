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Espreso.tvОбществоАмериканские и британские исследователи обнаружили, что коронавирус мутирует

Американские и британские исследователи обнаружили, что коронавирус мутирует


фото: РБК
Американские и британские ученые выяснили, что вирус, который вызывает заболевание Covid-19 мутирует сотни раз

Об этом пишет ВВС.

Никто не установил, что это будет значить для распространения вируса среди людей и насколько эффективной может быть вакцина.

Предварительное исследование в США показало, что одна конкретная мутация - D614G - становится доминирующей и может сделать заболевание более заразным.

Результаты этого исследования еще не проверили другие ученые и его официально не публиковали.

Исследователи из Национальной лаборатории Лос-Аламос в штате Нью-Мексико отслеживают смену "шипа", который придает вирусу его выразительную особую форму.

Исследовательская группа проанализировала данные из Британии по больным коронавирусом в Шеффилде. Хотя ученые обнаружили, что люди с такой мутацией вируса, похоже, имеют большее количество коронавируса в своих образцах, ученые не нашли доказательств того, что эти люди болели тяжелее или дольше находились в больнице.

Еще одно исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило 198 повторяющихся мутаций вируса.

Один из его авторов, профессор Франсуа Баллу, сообщил: "Мутации сами по себе не являются плохой вещью, и нет ничего, что позволяет предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось".

В исследовании из Университета Глазго, в котором также анализировали мутации, отмечается, что эти изменения не равны разным штаммам вируса.

Мониторинг небольших изменений в структуре вируса важен для разработки вакцин.

Например, вирус гриппа мутирует так быстро, что ежегодно приходится корректировать вакцину, чтобы справляться со специфическим штаммом, который циркулирует.

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