Звездный футболист "Динамо" объяснил, почему завершил карьеру в 32 года

5 мая, 2020, 16:16

Бывший игрок "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал, что в 32 года потерял интерес к футболу и завершил карьеру

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Калитвицнев признался, что когда-то на 30-летних футболистов смотрели, как на "ветеранов".

"В какой-то момент я потерял интерес к футболу. Тогда я выступал в Турции, где чувствовал себя не очень комфортно. Одна из причин - задержки зарплаты. Я подал в суд. Пока длился процесс, поддерживал форму в Киеве и играл за ЦСКА. Почему раньше так рано завершали карьеры? Отношение к футболистам было другое. Я это хорошо помню 4 мая мне 29, все нормально, на следующий день мне 30 и уже на тебя иначе смотрят - "ветеран", - рассказал футболист.

52-летний Юрий Калитвинцев выступал за киевское "Динамо" в период с 1995-го по 1998 год. В общем провел 93 матча, в которых забил 20 мячей.

Также полузащитник выступал за московское "Динамо", волгоградский "Ротор", турецкий "Трабзонспор" и киевское ЦСКА. В 1995-м году сменил российское гражданство на украинское. За национальную команду провел 22 матча и забил 1 мяч.