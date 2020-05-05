Знаменитый футболист "Барселоны" ошарашил датой завершения карьеры Месси

5 мая, 2020, 12:41

Знаменитый полузащитник "Барселоны" Хави заявил, что аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси способен играть до 39 лет

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По словам Хави, который возглавляет катарский "Аль-Садд", Месси будет играть на высоком уровне еще пять - семь лет.

"Месси еще осталось пять или семь очень хороших лет. Он очень заботится о себе и сможет играть до 37, 38 или 39 лет. На чемпионате мира в Катаре он наверняка сыграет. Что касается нынешней "Барсы", то мне она нравится, нравятся идеи Сетьена. Мне нравятся команды, которые играют как у Гвардиолы, не возятся, а идут в атаку ", - сказал Хави.

Лионелю Месси в июне 2020 года исполнится 33 года.

Хави выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 года.

Напомним, 10 апреля Лионель Месси опроверг слухи о возможном переходе в итальянский "Интер".

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