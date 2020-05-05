Жители планеты уже потеряли $ 3,4 трлн из-за коронавируса, - ООН

5 мая, 2020, 09:55

Пандемия коронавируса COVID-19 уже нанесла населению планеты с начала 2020 года $ 3,4 трлн убытков

Об этом заявил глава 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде, передает Интерфакс.

"Согласно данным Международной организации труда, из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $ 3,4 трлн. Все страны ... в настоящее время находятся под большим давлением. Ни одна страна мира самостоятельно не может выстоять против таких трудностей. Мы, ООН, хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде 4 мая.

Для этого, по словам Мухаммада-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в разных странах.

"Мы призвали весь мир к прекращению войн", - заявил он.