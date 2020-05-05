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Espreso.tvОбществоЗаместитель Ермака опроверг слухи об отмене безвиза с ЕС в связи с COVID-19

Заместитель Ермака опроверг слухи об отмене безвиза с ЕС в связи с COVID-19


фото: 12 канал
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заверил, что отмены безвизового режима с ЕС из-за пандемии коронавируса не будет

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"От одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - мы имеем безвизовый режим не только с Европейским Союзом", - заявил Жовква.

В то же время он подчеркнул, что государства постепенно будут открывать свои границы.

Жовква убежден, что уже сейчас необходимо выработать, например, новый алгоритм сотрудничества Евросоюза со странами Восточного партнерства для преодоления подобных вызовов.

"Мы, кстати, предложили инициативу о том, чтобы оперативно в условиях пандемии основать союз стран-соседей в преодолении коронавируса. Мы об этом говорили с президентами наших стран-соседей. То есть нужно что-то делать. Иначе каждый раз мы будем заложниками таких пандемий" , - рассказал заместитель руководителя ОП.

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