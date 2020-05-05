Из-за инфицированного коронавирусом полицейского в Сумах на самоизоляцию отправили патрульную роту

5 мая, 2020, 10:27

В Сумах из-за больного коронавирусом полицейского на самоизоляцию отправили роту его коллег

Об этом "Укринформа" сообщил представитель патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

"Когда появились признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Выяснилось, что инспектор контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19. Когда ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных ", - сказал Сологуб.

По его информации, всем их также провели ПЦР-тестирование и заражения вирусом у них не обнаружили.

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