Вице-премьер Резников сказал, сколько людей проживает в ОРДЛО и сколько получили паспорта РФ

5 мая, 2020, 15:32

На оккупированной территории Донбасса проживает около 1,6 млн человек

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью LB.ua .

"Точных данных никто не знает. Ранее, по старым данным, в Донецкой области проживало около пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. В 2014-м кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% всего населения, это уже немало ", - подчеркнул он.

По данным Резникова, примерно 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта.

"И наши "добрые" соседи на этом не останавливаются. Госдума отменила для украинцев, проживающих в ОРДЛО, госпошлину в 3500 рублей, которая уплачивается при оформлении гражданства Российской Федерации. Вот так они стимулируют получение паспортов. В то же время через "сарафанное радио" доходит информация от таких "новоиспеченных россиян", которые за граждан РФ не воспринимают. Что было логичным ", - добавил министр.

Отдельно Резников предположил, что если Украина освободит территории от оккупантов, люди, которые оформили российские паспорта, скорее всего, уедут.

"Побег - они для себя расстались с Украиной. Тех, кто остались, силами правоохранительных органов несложно будет определить", - резюмировал он.