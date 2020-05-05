ВОЗ отреагировала на заявления США об искусственном происхождении коронавируса
Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN .
"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивными", - сказал чиновник ВОЗ.
Как сообщалось, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил , что есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус появился в китайской лаборатории. А президент США Дональд Трамп, в свою очередь, высказал предположение, что новый коронавирус распространился из лаборатории Уханя (Китай).
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