ВОЗ отреагировала на заявления США об искусственном происхождении коронавируса

5 мая, 2020, 15:16

Во Всемирной организации здравоохранения назвали спекулятивными заявления со стороны властей США об искусственном создании Китаем нового коронавируса

Об этом заявил глава программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан, сообщает CNN .

"Мы не получали от правительства США никаких доказательств, касающихся предполагаемого происхождения коронавируса. Поэтому с нашей точки зрения такие заявления остаются спекулятивными", - сказал чиновник ВОЗ.

Как сообщалось, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил , что есть "значительное количество доказательств" того, что коронавирус появился в китайской лаборатории. А президент США Дональд Трамп, в свою очередь, высказал предположение, что новый коронавирус распространился из лаборатории Уханя (Китай).