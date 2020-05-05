Венедиктова уволила представителей международных партнеров из аттестационной комиссии ГПУ, - ГПК

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отныне комиссия по отбору руководящего состава органов прокуратуры состоит из 6 человек, 4 из них - прокуроры, а остальные - 2 представителя высших учебных заведений. До этого, комиссия состояла из 3 представителей прокуратуры и 3 экспертов делегированных международными организациями, проектами международной технической помощи, дипломатическими миссиями.

"Эти изменения полностью уничтожают доверие к кадровым назначениям в Офисе генерального прокурора. Напомню, что аналогичным образом произошли две "реформы" прокуратуры при прошлой власти. Большинство в кадровых комиссиях тогда тоже имели представители прокуратуры. Видим, что Зеленский принимает плохие практики своего предшественника", - комментирует глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

За нововведениями Венедиктовой принятие решений во время аттестации будет происходить подконтрольными прокурорами.

"Одновременно представители гражданского общества и международные партнеры фактически не имеют влияния на принятие решений. Некоторые пункты приказа прямо противоречат закону "О прокуратуре", за который голосовала сама Венедиктова. Например, комиссия может единовременно принять кандидата на любую административную должность, а дальнейшие такие назначения происходят уже без участия комиссии. Также к моменту создания областных прокуратур Венедиктовой предусмотрена возможность назначения лиц на административные должности в "старых" нереформированных региональных прокуратурах", - говорится в сообщении.

Сейчас новосозданная комиссия решила назначить на руководящие прокурорские должности нескольких человек, часть из которых либо отказались проходить аттестацию, либо не смогли ее пройти.

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