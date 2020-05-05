В Житомире из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин общежитие

5 мая, 2020, 20:53

В Житомире на карантин закрыли общежитие по проспекту Мира, 12, где обнаружили три случая инфицирования коронавирусом

Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Наталья Остапченко.

Заместитель председателя ОГА отметила, что в Житомире на карантин закрыли общежитие по проспекту Мира, 12.

"Да, это правда, общежитие закрывают. Там обнаружили три человека, у которых подтвердили коронавирус.

Сейчас проверяются их контакты. Люди все изолированны и предупреждены о том, что они могут быть потенциально опасными", - сообщила Остапченко.

Напомним, 5 мая в городской больнице Житомира №2 коронавирус лабораторно подтвердили у 16 медицинских работников, из них 5 - это заведующие отделениями.

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