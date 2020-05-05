В Винницкой области за сутки от коронавируса выздоровели 70 человек

5 мая, 2020, 12:00

За сутки четвертого мая в Винницкой области выявили рекордно высокое количество выздоровевших от коронавируса

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Так, за сутки четвертого мая в области вылечились 70 пациентов. Общее количество выздоровлений составило 216 случая.

Таким образом, в процентном соотношении Винницкая область вышла на первое место с 48% выздоровлений от всех выявленных случаев инфицирования.

Всего в области зарегистрировано 454 случая заражения коронавирусом, из них 18 за последние 24 часа.

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