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Espreso.tvСпортВ Украине нашли способ использовать 4,3 млн евро от УЕФА

В Украине нашли способ использовать 4,3 млн евро от УЕФА


фото: footballua.tv
Кандидат на пост президента УПЛ Михаил Метревели предложил разделить 4,3 млн евро от УЕФА между профессиональными футбольными клубами Украины

Об этом сообщает football.ua.

Метревели убежден, что сейчас футбольная власть должна поддержать профессиональные клубы.

"Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 млн евро на преодоление последствий коронавируса в футболе. Считаю, что в этой форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд ", - сказал телеэксперт.

Михаил Метревели является кандидатом на пост президента Украинской премьер-лиги. Выборы состоятся 25 мая на общем собрании клубов УПЛ.

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