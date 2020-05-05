В Украине нашли способ использовать 4,3 млн евро от УЕФА
Об этом сообщает football.ua.
Метревели убежден, что сейчас футбольная власть должна поддержать профессиональные клубы.
"Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 млн евро на преодоление последствий коронавируса в футболе. Считаю, что в этой форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиги, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд ", - сказал телеэксперт.
Михаил Метревели является кандидатом на пост президента Украинской премьер-лиги. Выборы состоятся 25 мая на общем собрании клубов УПЛ.
- 30 апреля донецкий "Шахтер" выдвинул телевизионщика Михаила Метревели кандидатом на пост президента УПЛ.
- 4 мая сообщалось, что в Украинской ассоциации футбола еще не знают, как будут использованы 4,3 млн евро, которые УЕФА выделил каждой стране на борьбу с последствиями COVID-19.
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