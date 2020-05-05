В США у 15 детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19

5 мая, 2020, 19:36

В Нью-Йорке у 15 детей, которые имели положительные результаты тестов на коронавирус, госпитализированы в больницу с новыми симптомами, которые врачи связывают с последствиями COVID-19

Об этом сообщает ABC News .

"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделение интенсивной терапии в период с

17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровеносных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет ", - говорится в сообщение.

Отмечается, ни один из детей-пациентов не умер, однако больше половины нуждались в поддержке артериального давления, а пятерым из них пришлось делать искусственную вентиляцию легких.

"Клинические особенности отличаются в зависимости от пораженности системы органов", - говорится в сообщении.

Полный спектр заболеваний у детей до конца еще не установлен.

Все 15 пациентов имели умеренную температуру, тогда как в большей половины наблюдались сыпь, боль в животе, рвота и диарея. Врачи описали неизвестный недуг как "мультисистемный воспалительный синдром, потенциально связанный с COVID-19".

Отмечается, что медики допускают проявление этого синдрома среди большего числа детей, подчеркивая, что ими установлены только тяжелые случаи заболевания.

Напомним, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb