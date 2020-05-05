В США у 15 детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19
Об этом сообщает ABC News .
"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделение интенсивной терапии в период с
17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровеносных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет ", - говорится в сообщение.
Отмечается, ни один из детей-пациентов не умер, однако больше половины нуждались в поддержке артериального давления, а пятерым из них пришлось делать искусственную вентиляцию легких.
"Клинические особенности отличаются в зависимости от пораженности системы органов", - говорится в сообщении.
Полный спектр заболеваний у детей до конца еще не установлен.
Все 15 пациентов имели умеренную температуру, тогда как в большей половины наблюдались сыпь, боль в животе, рвота и диарея. Врачи описали неизвестный недуг как "мультисистемный воспалительный синдром, потенциально связанный с COVID-19".
Отмечается, что медики допускают проявление этого синдрома среди большего числа детей, подчеркивая, что ими установлены только тяжелые случаи заболевания.
- Напомним, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.
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