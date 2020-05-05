В Швеции считают, что первые случаи коронавируса в стране были еще в ноябре
Об этом сообщает SVT.
Как сообщается, Швеция зафиксировала свой первый случай коронавируса в январе этого года, когда гражданка вернулась из поездки в Ухань и получила положительный результат теста на коронавирус. Вероятно, она была далеко не первой инфицированной вирусом в Швеции. Андерс Тегнелл считает вероятным, что случаи заболевания были в Швеции уже в ноябре.
Также он добавил, что граждане страны посещали Китай еще в ноябре и декабре прошлого года. Однако, по его словам, эти случаи не повлияли на распространение инфекции в Швеции.
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"Я думаю, что вы можете найти частные случаи среди путешественников из Уханя, которые были там в ноябре-декабре прошлого года. Это совсем не удивительно, а очень естественно", - сказал Тегнелл.
Напомним, в Швеции власти города Лунд решили разбрасывать куриный помет в главном парке, чтобы избежать распространения коронавируса COVID-19 из-за скопления людей.
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