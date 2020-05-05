В правительстве придумали, как заставить украинскую экономику расти по 8-9% в год

5 мая, 2020, 13:33

Чтобы обеспечить рост экономики на уровне 8-9% в год, нужно увеличить объемы кредитования бизнеса до 400 млрд грн ежегодно

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба.

"Ни одна страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансированию. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8 ", - сообщил он.

По его словам, обеспечить рост кредитования могли бы государственные льготные программы, в частности программа "5-7-9" или другие программы льготного кредитования.

Кроме того, Петрашко сообщил, что сейчас государство проводит переговоры с иностранными финансовыми организациями о создании специального фонда, из которого государство будет выдавать 50% средств на кредиты предприятиям.