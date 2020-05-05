В Одесской области СБУ выявила партию кокаина стоимостью 200 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Наркотик обнаружили во время проверки грузового контейнера с бананами, где и были спрятаны 45 брикетов кокаина. Для подтверждения качества брикеты маркировались "фирменным знаком" одного из южноамериканских наркосиндикатов - изображением "миньона". Чтобы скрыть наркотик от проверки сканером, каждый брикет был обернут свинцом", - рассказали в ведомстве.
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Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн грн.
Фотографии - СБУ:
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