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Espreso.tvОбществоВ Одесской области СБУ выявила партию кокаина стоимостью 200 млн грн

В Одесской области СБУ выявила партию кокаина стоимостью 200 млн грн


фото: СБУ
Партию кокаина, которую разоблачила Служба безопасности, пытались доставить в Украину из Южной Америки

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Наркотик обнаружили во время проверки грузового контейнера с бананами, где и были спрятаны 45 брикетов кокаина. Для подтверждения качества брикеты маркировались "фирменным знаком" одного из южноамериканских наркосиндикатов - изображением "миньона". Чтобы скрыть наркотик от проверки сканером, каждый брикет был обернут свинцом", - рассказали в ведомстве.

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Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 млн грн.

Фотографии - СБУ:

 

 

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