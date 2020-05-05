В ОБСЕ констатируют увеличение количество нарушений "тишины" в зоне ООС

5 мая, 2020, 22:21

В СММ ОБСЕ констатируют увеличение количества нарушений режима прекращения огня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях

Об этом говорится в ежедневном отчете № 106/2020 , опубликованном СММ ОБСЕ в Украине 5 мая 2020 г.

"В Донецкой и Луганской областях СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали повреждения жилого дома в результате огня из стрелкового оружия в Ясиноватой и получили сообщение о ранении гражданских лиц в результате обстрела в Александровке.

Отмечается, что члены незаконных вооруженных формирований и дальше не пропускали наблюдателей, осуществляли сечение официальным дорожными коридорами на блокпостах в Донецкой и Луганской областях.

Также уточняется, что миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.