В Нигерии - резкий скачек в инфицировании коронавирусом
Об этом пишет Xinhua со ссылкой на данные Центра по контролю за болезнями Нигерии.
"Нигерийские органы здравоохранения подтвердили 245 новых случаев COVID-19, что является самым крупным однодневным ростом. Общее количество инфицированных в самой населенной стране Африки достигло 2802 ", - говорится в материале.
Читайте также: Причиной "загадочных" массовых смертей в Нигерии оказался коронавирус, - расследование
Отмечается, что за прошедшие сутки болезнь унесла шесть жизней, и общее число погибших от COVID-19 достигло 93.
"Новые подтвержденные случаи инфицирования были обнаружены в 16 штатах. В общем до сих пор было сделано 18 536 тестов ", - уточняет Xinhua.
Читайте также: ВОЗ предполагает, что Африка станет следующим эпицентром пандемии коронавируса
Сейчас Нигерия фиксирует 2292 активных случаев COVID-19, 417 человек полностью выздоровели.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь