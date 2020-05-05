В Нигерии - резкий скачек в инфицировании коронавирусом

5 мая, 2020, 17:54

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Нигерии возросло на 245, что является самым высоким суточным приростом с начала эпидемии

Об этом пишет Xinhua со ссылкой на данные Центра по контролю за болезнями Нигерии.

"Нигерийские органы здравоохранения подтвердили 245 новых случаев COVID-19, что является самым крупным однодневным ростом. Общее количество инфицированных в самой населенной стране Африки достигло 2802 ", - говорится в материале.

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Отмечается, что за прошедшие сутки болезнь унесла шесть жизней, и общее число погибших от COVID-19 достигло 93.

"Новые подтвержденные случаи инфицирования были обнаружены в 16 штатах. В общем до сих пор было сделано 18 536 тестов ", - уточняет Xinhua.

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Сейчас Нигерия фиксирует 2292 активных случаев COVID-19, 417 человек полностью выздоровели.