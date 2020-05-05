В Минэкономики раскрыли детали программ для поддержки предпринимателей в карантин

5 мая, 2020, 14:02

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовило ряд программ кредитования для помощи бизнесу при выходе из карантина в Украине

Об этом на брифинге сообщил министр Игорь Петрашко, передает Еспресо.TV.

По его словам, сейчас министерство разработало несколько программ, которые помогут снизить налоговую нагрузку на бизнес.

"Добавим дополнительные программы в ближайший период, которые должны способствовать снижению финансового давления на предпринимателей. Это программа "5-7-9", которая уже работает, где есть возможность для предпринимателей, которые имеют существующие кредиты, обратиться в банки и получить нулевую ставку" , - заявил Петрашко.

Он также призвал предпринимателей больше сотрудничать с банками по этой программе.

"Вторая программа - доступ к новым средствам. Программа, которая сейчас рассматривается - это до 30 миллиардов гривен, направленные на микро- и малые предприятия. Эта программа еще не работает. Она предусматривает изменения в законодательстве, которые правительство также подало как законодательную инициативу и приняло на заседании Кабмина. Есть отзывы, что депутаты готовы проголосовать. Вопрос идет о портфельных гарантиях. Такой план детально разработан в координации Минэкономики с НБУ и Офисом президента ", - добавил он.

Напомним, ранее в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовали программы поддержки малого и микробизнеса, который пострадал от карантина.

Возможность освобождения предпринимателей от единого социального взноса, который работодатели вынуждены платить, даже не получая прибыли на период карантина, пока обсуждается, отметили в Минэкономики.