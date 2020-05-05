 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ медучреждениях Черновцов заканчиваются места для инфицированных коронавирусом, - глава ОГА

В медучреждениях Черновцов заканчиваются места для инфицированных коронавирусом, - глава ОГА


фото: Новини Чернівців та Буковини
Глава ОГА Сергей Осачук отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов", - отметил он.

Всего с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.

По словам Осачука, областному центру крови нужны доноры.

Глава ОГА также отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.

"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Его персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут предоставлять качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

5 мая, 2020 вторник

4 мая, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать