В медучреждениях Черновцов заканчиваются места для инфицированных коронавирусом, - глава ОГА

5 мая, 2020, 08:27

Глава ОГА Сергей Осачук отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли еще у 61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов", - отметил он.