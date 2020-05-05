В медучреждениях Черновцов заканчиваются места для инфицированных коронавирусом, - глава ОГА
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Всего с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились 1948 человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц.
По словам Осачука, областному центру крови нужны доноры.
Глава ОГА также отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.
"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Его персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут предоставлять качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь