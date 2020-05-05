В Киеве возле посольства Испании задержали иностранца с противотанковым гранатометом

5 мая, 2020, 17:49

5 мая военнослужащий Нацгвардии заметил мужчину с предметом, похожим на гранатомет, рядом с посольством Королевства Испания

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Во время патрулирования возле посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий НГУ сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив дипломатического представительства вышел человек. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22 ", - рассказали в НГУ.

Гвардеец проследил за мужчиной и заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Сержант доложил дежурному офицеру.

Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.

"В процессе обыска автомобиля мужчину, который оказался гражданином иностранного государства, был изъят тубус с РПГ-22. Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Лицо задержано до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету", - отметили в Нацгвардии.

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