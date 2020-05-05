В Киеве возле посольства Испании задержали иностранца с противотанковым гранатометом
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Во время патрулирования возле посольства Королевства Испании в Украине, военнослужащий НГУ сержант Станислав Волохович заметил, как из дома напротив дипломатического представительства вышел человек. Подозрение у военнослужащего вызвал предмет, внешне похожий на РПГ-22 ", - рассказали в НГУ.
Гвардеец проследил за мужчиной и заметил, что тот положил подозрительный предмет на заднее сиденье автомобиля и вернулся обратно в здание. Сержант доложил дежурному офицеру.
Были вызваны наряды полиции и взрывотехнической службы.
"В процессе обыска автомобиля мужчину, который оказался гражданином иностранного государства, был изъят тубус с РПГ-22. Сотрудники взрывотехнической службы проверили автомобиль на возможное заминирование. Лицо задержано до выяснения обстоятельств и заключения экспертизы по предмету", - отметили в Нацгвардии.
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