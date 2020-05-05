В Киеве пикетируют МЗ из-за изменений в закупках лекарств для пациентов с редкими болезнями

5 мая, 2020, 18:25

5 мая в Киеве под зданием министерства здравоохранения руководители крупнейших пациентских организаций, объединяющих орфанных больных, провели пикет

Об этом сообщает " Радио Свобода".

Пикет состоялся из-за нарушения прав орфанных пациентов со стороны чиновников и в связи с принятыми ими решениями, которые делают невозможным получение пациентами жизненно необходимого лечения.

Поскольку массовые мероприятия запрещены, участие в акции не принимали непосредственно пациенты. Но для того, чтобы напомнить управленцам, что от их решений зависит жизнь тысяч украинцев, организаторы установили перед министерством 50 картонных манекенов.

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Выйти на пикет их заставили решение постоянной рабочей группы (ПРГ) об утверждении номенклатур по разным Орфанным направлениям - пациентские организации и врачи заявляют, что перечень препаратов для каждой конкретной болезни не может удовлетворить реальных потребностей пациентов, нарушает протоколы лечения и права пациентов, полностью игнорируя мнение врачей и самих больных.

Фото - Сергей Нужненко для Радио Свобода:

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