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Espreso.tvСпортВ Германии живым нашелся футболист, который 4 года назад инициировал свою смерть

В Германии живым нашелся футболист, который 4 года назад инициировал свою смерть


фото: Bild
В Германии живым нашелся бывший футболист "Шальке" Хианник Камба, который 4 года назад инициировал свою смерть

Об этом сообщает bild.

Немецкий игрок сам подстроил свою смерть, чтобы получить деньги по страховке. По "легенде" в январе 2016 года Камба погиб в ДТП в Конго. Соболезнования в соцсетях выразили многие немецкие клубы, друзья и приятели игрока.

По информации источника, недавно 33-летний футболист нашелся живым и вернулся в родной немецкий регион Рур. Сейчас прокуратора расследует дело семьи Камбы. Жена футболиста обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

В свое время Хианник Камба считался талантливым защитником и выступал в молодежной Бундеслиге за "Шальке". В период с 2008-го по 2015 год выступал за клубы из низших дивизионов Германии.

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