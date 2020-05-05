В Германии живым нашелся футболист, который 4 года назад инициировал свою смерть
Об этом сообщает bild.
Немецкий игрок сам подстроил свою смерть, чтобы получить деньги по страховке. По "легенде" в январе 2016 года Камба погиб в ДТП в Конго. Соболезнования в соцсетях выразили многие немецкие клубы, друзья и приятели игрока.
По информации источника, недавно 33-летний футболист нашелся живым и вернулся в родной немецкий регион Рур. Сейчас прокуратора расследует дело семьи Камбы. Жена футболиста обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.
В свое время Хианник Камба считался талантливым защитником и выступал в молодежной Бундеслиге за "Шальке". В период с 2008-го по 2015 год выступал за клубы из низших дивизионов Германии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь