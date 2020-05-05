В Германии живым нашелся футболист, который 4 года назад инициировал свою смерть

5 мая, 2020, 20:19

В Германии живым нашелся бывший футболист "Шальке" Хианник Камба, который 4 года назад инициировал свою смерть

Об этом сообщает bild.

Немецкий игрок сам подстроил свою смерть, чтобы получить деньги по страховке. По "легенде" в январе 2016 года Камба погиб в ДТП в Конго. Соболезнования в соцсетях выразили многие немецкие клубы, друзья и приятели игрока.

По информации источника, недавно 33-летний футболист нашелся живым и вернулся в родной немецкий регион Рур. Сейчас прокуратора расследует дело семьи Камбы. Жена футболиста обвиняется в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.

В свое время Хианник Камба считался талантливым защитником и выступал в молодежной Бундеслиге за "Шальке". В период с 2008-го по 2015 год выступал за клубы из низших дивизионов Германии.