В Днепре с 12 мая частично возобновят работу общественного транспорта

5 мая, 2020, 20:16

С 12 мая в Днепре частично возобновят работу общественного транспорта в обычном режиме, как и ранее, будет нужен спецбилет и средства защиты

Об этом сообщил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев, передает Радио Свобода .

Маковцев отметил, что весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов возобновят свою работу по схемам, которые были до карантина. Однако, по его словам, некоторые маршруты все еще будут курсировать по схемам, внедренным на время карантина.

Поэтому чтобы воспользоваться транспортом, с 12 мая, как и раньше, будет нужен спецквиток, удостоверение личности и наличие маски и перчаток. Проезд снова становится платным.

"С 12 мая восстанавливается плата за проезд, согласно установленному тарифу", - отметил Маковцев.

В мэрии отметили, что запуск транпорта связан с отменой части ограничительных мер, предусмотренных правительственным постановлением.

Напомним, с 26 марта пользоваться общественным транспортом в Днепре можно только работникам "критической инфраструктуры" за спецбилетами, которые выдаются в мэрии. Работает лишь небольшая часть маршрутов, на каждой машрутке надпись - "спецперевозки", проезд бесплатный.

Отметим, ранее несмотря на то, что Черкасщина входит в наиболее инфицированные Covid-19 области Украины, в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.

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