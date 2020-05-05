В больнице Житомира заражение коронавирусом подтвердили у 16 медиков

5 мая, 2020, 12:57

В городской больнице Житомира №2 коронавирус лабораторно подтвердили у 16 медицинских работников, из них 5 - это заведующие отделениями

Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин в Facebook.

"Информирую по ситуации в больнице №2. На прошлой неделе ее работников протестировали на COVID-19 методом ПЦР. Обнаружили 16 больных, из которых 5 заведующих отделений и лицо из руководящего состава медучреждения", - отметил он.

По словам мэра, все больные находятся на самоизоляции и лечатся амбулаторно. Всех контактных с ними лиц установили.

"Временно приостанавливаем госпитализацию пациентов в стационарные отделения учреждения. Тех, которые находятся на завершающем этапе лечения, переводим на амбулаторное долечивание. Пациентов, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно, оставляем в заведении", - добавил Сухомлин.

Работу стационарного отделения больницы планируют возобновить не ранее, чем через 2 недели после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР-тестирование работников.

Всего на Житомирщине коронавирус обнаружили у 112 медицинских работников, больше всего в Бердичеве и Коростене.

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