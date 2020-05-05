В больнице оккупированного Луганска произошла вспышка коронавируса, - СМИ
5 мая, 2020, 16:31
В 4-й больнице оккупированного Луганская несколько сотрудников имеют положительный тест на COVID-19
Об этом проекту Радио Донбас.Реалии сообщил медик из одного из заведений временно оккупированной Луганщины.
Больные - главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.
4-я больница определена профильной по приему пациентов с коронавирусом.
Контролируемая Россией группировка "ЛНР" о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляла о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".
Читайте также
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
Читайте также
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь