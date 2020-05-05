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Espreso.tvОбществоВ больнице оккупированного Луганска произошла вспышка коронавируса, - СМИ

В больнице оккупированного Луганска произошла вспышка коронавируса, - СМИ


фото: reuters
В 4-й больнице оккупированного Луганская несколько сотрудников имеют положительный тест на COVID-19

Об этом проекту Радио Донбас.Реалии сообщил медик из одного из заведений временно оккупированной Луганщины.

Больные - главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача.

4-я больница определена профильной по приему пациентов с коронавирусом.

Контролируемая Россией группировка "ЛНР" о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляла о закрытии поликлинического отделения этой больницы "из-за увеличения количества больных и контактных лиц".

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