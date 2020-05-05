В аннексированном Крыму зафиксировали первую смерть от коронавируса, - росСМИ

Женщина 1950 года поступила с пневмонией в больницу 30 апреля, среди сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.

"Предварительно - это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Много было сопутствующих заболеваний, ждем официального подтверждения причин смерти", - говорится в сообщении.

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