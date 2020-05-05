Украину ожидает массовый выезд людей за границу сразу после завершения карантина, - Ассоциация трудоустройства

5 мая, 2020, 10:31

Как только карантин закончится и возобновит работу международный транспорт, Украину ждет новая волна трудовой миграции, к тому же гораздо мощнее той, которая была в течение прошлых лет

Такую мысль высказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в Facebook.

"В связи с карантином массовая трудовая миграция фактически остановилась. Но если сравнивать с тем, сколько граждан выезжало год назад, то это составляет несколько процентов от показателя ", - пишет он.

По его словам, Польша остается наиболее легким вариантом уехать за границу на работу или даже остаться там жить насовсем. Сейчас Польша начала новый этап программы по защите экономики, и почти 670 тыс. предприятий получают кредиты на очень льготных условиях.

"При условии, что эти предприятия проработают минимум год после получения этого кредита, 75% общей суммы они смогут не возвращать государству", - сообщил Василий Воскобойник.