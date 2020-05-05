Украинский футболист польского "Леха" рассказал, будет ли менять гражданство

5 мая, 2020, 22:29

Украинский защитник польского "Леха" Виктор Костевич заявил, что не планирует менять гражданство на польское

Об этом сообщает tribuna.com.

Костевич поделился мнением о том, что хавбек "Ягеллонии Белосток" Тарас Романчук сменил украинское гражданство на польское.

"Мне сложно быть на чьей-то стороне, это его жизнь, его решение принять польское гражданство. Он там чувствует себя, но дома, там его семья. Он принял такое решение. Он думает о своем будущем. Я могу говорить только за себя. на данный момент не думаю о принятии польского гражданства ", - сказал футболист.

В текущем сезоне 27-летний Виктор Костевич провел 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. В Украине известен благодаря выступлениям за львовские "Карпаты".