Украинец победил в международном хакатоне по противодействию коронавирусу

5 мая, 2020, 13:03

Одна из украинских команд стала победителем в онлайн-хакатоне EUvsVirus, организованном Еврокомиссией совместно с 30 европейскими организаторами

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Общеевропейский онлайн-хакатон #EUvsVirus проводился для 22 600 участников из 39 стран мира, чтобы создать инновационные решения, направленные на борьбу со вспышкой коронавируса.

Событие имело целью собрать решение для шести различных сфер: здоровье и жизни, сохранение бизнеса, удаленная работа и образование, социальная и политическая сплоченность, цифровые финансы, открытое направление для конкретных проблем, определенных участниками.

Из Украины в хакатоне приняли участие 316 команд, подавших 50 идей. Именно одна из таких команд стала победителем по направлению "Удаленная работа и образование".

Проект The Village - Where The World Is Your Classroom (рус. "Деревня, где мир твой учебный класс") совместно разработали участники из Швейцарии, Украины, США и Индии. Суть заключается в том, чтобы объединить родителей, сверстников и преподавателей в "села" и иметь возможность совместно учиться на принципах совместной экономики. Проект уже получил 3000 евро.