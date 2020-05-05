Тюремщики в РФ предлагают украинским политзаключенным покупать средства защиты от COVID-19 за свой счет
Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.
Отмечается, что крымский адвокат Лили Гемеджи направила письмо, в котором обращалось с просьбой обеспечить политзаключенного Мустафаева Сервера при вывозе с места содержания под стражей до суда медицинскими средствами защиты от инфекции: одноразовыми медицинскими масками, перчатками, антисептическими средствами.
На что начальник медико-санитарной части Пачганов Александр, как выход из ситуации предложил арестованным политзаключенным из Крыма покупать средства защиты самостоятельно.
"В целях обеспечения прав граждан, находящихся под стражей, на здравоохранение предоставляется осужденным, подозреваемым и обвиняемым возможность приобретения средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) и кожных антисептиков в магазинах России при выводе в следственные кабинеты, выбытия на следственные действия, судебные заседания ", - отметил Пачганов.
По его словам, с целью предотвращения заражения воздушно-капельным, воздушно-пылевым, контактным путями передачи, судебно-следственные действия со следователями, дознавателем и свидания с защитниками, адвокатами и другими лицами на территории следственных изоляторов с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными следует проводить в помещении комнат краткосрочных свиданий (через стекло), в исключительных случаях по письменному заявлению человеку предоставляется возможность проведения свидания в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты.
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